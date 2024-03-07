متحدث الوزراء: اتفاق النقد الدولي "أولي" وسيعرض على إدارة الصندوق الشهر الجاري

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء، وهو اتفاق أولوي وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر الجاري، بالتزامن مع حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه تم التوقيع بالفعل، وتم زيادة القرض بقيمة 8 مليارات دولار.



وواصل المستشار محمد الحمصاني،:"المشاورات مع الشركاء سيتم إعلانها من خلال مجلس الوزراء ".

