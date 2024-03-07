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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد الإفراج عن السلع من الجمارك.. الحكومة تزف بشرى للمصريين| فيديو

السلع
السلع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة بدأت بصورة فورية في الإفراج عن السلع الأساسية من الموانئ، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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ملايين الدولارات.. الحكومة تكشف عن قيمة السلع ومستلزمات الإنتاج المفرج عنھا

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "المحور": "البضائع التي خرجت من الموانئ تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهذه السلع تمثل أولوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة".

 

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي حرصا من الدولة على ضبط أسعار السلع في الأسواق وخفض التضخم، موضحا أن "قيمة السلع لدى الجمارك بلغت 2 مليار دولار لذلك بدأت الدولة في الإفراج عنها بعد توافر السيولة الدولارية".


وأردف: "اليوم في ميناء الإسكندرية شهدنا الإفراج عن تلك السلع بجانب عدد من الموانئ الأخرى"، مضيفا: "أفرجنا اليوم ما قيمته 77 مليون دولار من تلك السلع، لكن بداية من شهر مارس حتى أمس تم الإفراج عن حوالي 230 مليون دولار من السلع الاستراتيجية، وحوالي 464 مليون دولار مستلزمات الإنتاج".

خفض الأسعار

وأكد  المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن "توافر السلع في الأسواق سوف يزيد المعروض منها وبالتالي يسهم في خفض الأسعار".
 

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