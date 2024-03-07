محافظ أسوان: الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان وتوفير السلع الأساسية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على الاستعداد الكامل لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتوفير كافة السلع الأساسية والاستهلاكية والغذائية، مع رفع درجة التأهب القصوى بمديريات الخدمات المختلفة، والتكاتف والتلاحم في منظومة العمل - ليل نهار- بروح الفريق الواحد، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بإثابة المتميزين، ومحاسبة المقصرين، ومواجهة الفساد، ليكون الشهر الفضيل شهر عمل وإنتاج، لأن الجميع يعمل من أجل المواطن، ونحرص على تلبية احتياجاته ومطالبه أولا بأول.

جاء ذلك أثناء ترأس المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذى ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، بالإضافة إلى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الجامعية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.

عمل وإنتاج

وخلال الإجتماع الذى بدأ بالسلام الوطنى ، ثم إستعراض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2023/2024 باعتمادات مالية 680.9 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ 76% ، فضلاً عن 45.7 مليون جنيه تم ضخها للخطة كحافز تميز أداء للعام الثانى على التوالى من وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لنجاح المحافظة فى تحقيق أعلى معدلات الإنجاز للمشروعات وفقاً للمعايير المنظمة.