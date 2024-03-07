محافظ أسوان: مؤسسات المجتمع المدني تخفف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية

ثمن محافظ أسوان أشرف عطية دور مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف العبء عن الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا، مشيدًا بمؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون، والتي تعد نموذجًا بحتذى به في مساندة الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ اليوم /الخميس/ الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة داخل قافلة مؤسسة بصيرة للكشف على أمراض العيون بأسوان، والتي تضمنت توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج لنظارات وعمليات جراحية وتسليم النظارت، مع إجراء العمليات بالمجان.



وقال المحافظ إن هذه القوافل تأتي تزامنًا مع المبادرات المتتالية للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية .



من جانبها..أ وضحت مدير قطاع المسوحات الطبية بمؤسسة بصيرة منى أحمد أنه يتم عمل مسح طبي بمجال أمراض العيون لـ10 آلاف طالب من طلاب المدارس الابتدائية بمركزي أسوان ودراو، مع تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون للمواطنين من كل الأعمار وأطفال الحضانات .



وأضافت أنه تم أيضًا التوعية للمشرفات والرائدات الريفيات والمدرسين بمدارس التربية الخاصة، منوهة بأن المؤسسة نجحت في إجراء 284 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالي القرى من الأسر الأولى بالرعاية، بجانب الكشف على 26 ألفًا و500 مواطن ومواطنة بمختلف القرى والمراكز .



وعلى صعيد آخر، تفقدت نائب محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بمركز إدفو، والتي تضم 36 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 35.4 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها في منتصف يناير 2025.



كما تفقدت مشروع الإحلال والتجديد لمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسي والتي تضم 33 فصلًا دراسيًا، بتكلفة 24 مليون جنيه، والتي من المقرر الانتهاء منها في نوفمبر القادم، وتفقدت مشروع إنشاء المركز التكنولوجي بتكلفة 10 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء مول حورس بمدينة إدفو "سكني - تجاري" والذي يقع على مساحة 2308 م2، حيث سيضم بدرومًا ودورًا أرضيًا و7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابي منه لأهالي المدينة.



وتفقدت مشروع التطوير والتجميل بشمال المدينة ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويضم تنفيذ أعمال البلدورات والأرصفة والدهانات والتشجير، ومشروع الرصف بالشوارع المختلفة بمدينة إدفو بتكلفة 40 مليون جنيه.



واجتمعت نائب المحافظ - في ختام جولتها - مع فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة الخاص بالملاريا، وتم التأكيد على تكثيف البرامج والندوات التوعوية بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.