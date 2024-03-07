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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد قافلة للكشف على العيون بمركز قدري عثمان بالمحمودية

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قافلة للكشف على أمراض العيون بمركز قدرى عثمان بمنطقة المحمودية تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم".

ورافق المحافظ خلال تفقده لفعاليات القافلة منى أحمد مدير قطاع المسوحات الطبية بالمؤسسة ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لتنمية المجتمع ومنسق المبادرة ، فضلاً عن القيادات التنفيذية المختصة.

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القافلة الطبية

محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة 

وأشاد اللواء أشرف عطية بجودة الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة داخل القافلة من توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الإحتياج لنظارات وعمليات جراحية وتسليم النظارت، مع إجراء العمليات بالمجان.

وأكد المحافظ على التنسيق المتواصل بين المحافظة وكافة الجهات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدنى، التى تعتبر نموذجاً يحتذى به لمساندة الجهود الحكومية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، تواكباً مع المبادرات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية. 

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع للمطالب الجماهيرية من المواطنين الذين ألتقى بهم، مكلفاً المسئولين بإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً للإمكانيات المتاحة.

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الخدمات

محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة 

وتم عمل مسح طبى لأطفال المدارس فى مجال أمراض العيون لـ 10 آلاف طالب من طلاب المدارس الإبتدائية بمركزي أسوان ودراو، مع تنظيم قوافل طبية للكشف على أمراض العيون للمواطنين من كل الأعمار وأطفال الحضانات، وكذا التوعية للمشرفات والرائدات الريفيات والمدرسين بمدارس التربية الخاصة وإجراء 284 عملية لجراحات العيون بالمجان لأهالى قرى المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية .

محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة 
محافظ أسوان يتفقد قافلة مؤسسة بصيرة 
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