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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجّه رؤساء المراكز والمدن بالالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال التجارية

الأسواق بأسوان
الأسواق بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أنه أعطي توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالإلتزام بالمواعيد المقررة لإغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال الشهر الفضيل يومياً الساعة الثانية صباحاً ، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات ، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود .

جاء ذلك عقب صدور القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، والخاص بتطبيق بمواعيد فتح وغلق المحال في شهر رمضان المبارك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10 مارس الجارى ، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجرياً .

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إغلاق المحال

ولفت المحافظ إلى أنه وفقاً للقرار فإن المواعيد المشار إليها لا تخضع لها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

وأشار أشرف عطية إلى ضروة متابعة المحليات والأجهزة المختصة بتطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان بكل حزم والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

مناشداً أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة خلال تلك الفترة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار .

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