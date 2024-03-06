محافظ أسوان يستقبل وفد الهند للاطلاع على مبادرة الرئيس السيسي "حياة كريمة"

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفدا رفيع المستوى من رئاسة مجلس الوزراء بدولة الهند الصديقة للاطلاع على التجربة الرائدة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " حيث ضم الوفد كل من السفير أجيت جوبتيه ، والسيد جيت سينغ كبير المستشارين بالمؤسسة الوطنية لتحويل الهند ( التجارة والإقتصاد والمالية والتعاون الدولى ) رئيس الوفد ، وأيضاً وريندر ميهرا مستشار المؤسسة الوطنية لتحول الهند ( العلوم والتكنولوجيا ) ، ورانجيت كومار مدير وزارة المعنية ( موارد المياه والشرب والتنمية ) .

وحضر أحمد رضا منسق حياة كريمة بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، وهشام يونس بالعلاقات العامة بالوزارة ، علاوة على المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى بالمحافظة .

الوفد الهندى

جانب من اللقاء

وعقب ترحيب محافظ أسوان بأعضاء الوفد ، وإستعراضه للمقومات الإستثمارية والسياحية أكد على عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية ، وهو ما تجسد فى الزيارات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند ، واللقاءات المثمرة والبناءة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى لزيادة أوجه التبادل للخبرات والتعاون على كافة المستويات ، وفى مختلف المجالات .

وأشار إلى إصرار القيادة السياسية على عودة الدولة المصرية لسابق عهدها من خلال تحقيق ملحمة من الإنجازات ، وخاصة فى قطاع البنية التحتية ، وهو ما ساهم فى جذب المزيد من الإستثمارات داخل مصر لكبرى الشركات العالمية ، وهو ما يترتب عليه توفير مناخ آمن ومستقر ، ومستقبل مشرق ملئ بكل الخير للأجيال القادم ، وتكامل مع ذلك تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، والتى حولت القرى المصرية من قرى طاردة للسكان إلى قرى جاذبة لما تمتلكه من كافة مقومات الجذب والنجاح من بنية تحتية قوية وخدمات متنوعة وعديدة .

وأكد على أن محافظة أسوان كان لها النصيب المتميز من مشروعات حياة كريمة ، وخلال فترة وجيزة تكتمل هذه المشروعات ، وهو الذى تواكب معه التشغيل التجريبى للعديد من المستشفيات والوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نجاح المحافظة فى تطبيق التحول الرقمى ، ومركز خدمات مصر بالتعاون مع وزارة التخطيط ودولة الإمارات الصديقة للفصل بين متلقى ومقدمى الخدمة ، وكذا مشروع شتلات القصب بكوم أمبو وإدفو ، وإنشاء 3 مناطق لوجستية بالتعاون مع وزارة النقل لزيادة حجم التصدير للأسواق الأفريقية ، وغيرها من المشروعات الرائدة والعملاقة بما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب ، وكذا إنشاء مدينة أسوان الجديدة بتكنولوجيا عالية .

ودعا المحافظ إلى توقيع توءامة بين مدينة أسوان وإحدى المدن الهندية التى تتشابه معها لتبادل الخبرات والزيارات إستثمارياً وسياحياً وثقافياً وعلمياً ، فضلاً عن تشغيل مصانع تدوير المخلفات الصلبة .

فيما قدم السفير الهندى شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، موضحاً بأن زيارة الوفد اليوم جاءت نتاج ثمار زيارة الرئيس السيسى لدولة الهند ولقاؤه برئيس الوزراء الهندى فى يناير 2023 ، وما تم الاتفاق عليه من تبادل الزيارات لنقل الخبرات ، والإرتقاء بالعلاقات والشراكة الإستراتيجية ودعم التعاون فى المجالات المختلفة ، ومنها مجال التعليم العالى ، وتم ذلك بزيارة الوفد للعاصمة الإدارية والمنطقة الإقتصادية بقناة السويس ، وأسوان للتعرف على مقوماتها ، والإستفادة من التجربة المصرية فى جذب الأفواج السياحية من كافة دول العالم ، وهو ما لمسناه فى أسوان من زيادة حركة السياحة الهندية عليها ، ونعمل للترويج لها مع وكلاء السفر ، فضلاً عن نقل صياغة السياسات الهندية المتنوعة فى مجالات الهيدورجين الأخضر والطاقة المتجددة وغيرها لوزارة التخطيط ، علاوة على .

حياة كريمة

جانب من اللقاء

بينما أوضح كبير المستشارين بالمؤسسة الوطنية إلى أننا فى دولة الهند لدينا مشروعات ومبادرات مماثلة مثل حياة كريمة بمصر وتتسم بالشمولية ليجنى المواطنين ثمار التنمية ، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية وجهت الدعوة للوفد للتعرف على مشروعات حياة كريمة فى أسوان ، ومن بينها قرية فارس لكونها قرية صديقة للبيئة لنقل هذا النموذج إلى القرى الهندية ، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وأعضاء الوفد الدروع والهدايا التذكارية تعبيراً عن علاقات الصداقة بين البلدين .

هذا ويتضمن برنامج الوفد الهندى داخل عروس المشاتى زيارة المشروعات المختلفة داخل قرية فارس ، ومنها محطة الطاقة الشمسية ، ومحطة معالجة الصرف الصحى ، ومجمع الخدمات الحكومية ، والوحدة الصحية ، ومكتب البريد ، ومحطة تنقية مياه الشرب ، والمرسى النيلى ، فضلاً عن مشروع تبطين وتأهيل الترع ، علاوة عن القيام بزيارة لعدد من المعالم والمزارات السياحية والأثرية ، ومنها معبد فيله ، والسد العالى ، وجزيرة النباتات ، بالإضافة إلى القيام بجولة نيلية .

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء