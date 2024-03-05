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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الأسبوع المائي والاحتفال باليوم العالمي للمياه في أسوان

انطلاق الاسبوع المائي
انطلاق الاسبوع المائي والاحتفال باليوم العالمي للمياه باسوان

إنطلقت في أسوان فعاليات الأسبوع المائي على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس بمنطقة السيل الريفي والسيل جديد  تحت شعار" كل نقطة بتفرق" وذلك بالتعاون بين المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان من خلال ادارة التوعية بالشركة وبرنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر والممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية.

 

وأكدت الدكتورة مديحة عفيفي مدير برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر أن فاعليات الأسبوع المائي تشمل تنظيم ندوات توعوية ترتكز علي عدة محاور منها دور الشباب في قيادة التغيير ومياهنا مستقبلنا وابتكر عشان المية من خلال مجموعة من الموضوعات ومنها قضية ندرة المياه والطرق البديلة لتوفيره وتأثر المياه بالتغيرات المناخية والحفاظ علي المياه من التلوث واستدامة المياه وكفاءة استخدامها بالإضافة الي تنظيم حوارات مع الشباب لتحديد ادوارهم القيادية بدقة في الحفاظ علي المياه تحت شعار الشباب يقود .

 

اليوم العالمي للمياه 

انطلاق الاسبوع المائي والاحتفال باليوم العالمي للمياه باسوان

وأضافت يتضمن الأسبوع المائي حملة نظافة عامة وتجميل وأنشطة مدرسية وألعاب تفاعلية من خلال الأندية البيئية بالمدارس وتنظيم زيارات لمرشح مياه فريال ضمن سلسلة زيارات تستهدف التعرف علي المجهودات المبذولة لتوفير ماء نقي وذلك بالتنسيق مع لجنة خوار السياسات المائية برئاسة السيد محافظ اسوان وممثلين عن الأوقاف التربية والتعليم والشباب والرياضة  والصحة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة وسقام احتفالية كبري يوم 22 مارس يتم فيها تكريم النماذج المضيئة في خدمة قضية المياه بالمحافظة .

 

وأشارت صباح جابر المنسق المجتمعي  بالبرنامج إلى أن هذه الفاعليات تتواكب مع بدا برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP في مرحلته الثانية العمل الفعلي  في تحسن منظومة مياه الشرب بالمناطق المستهدفة وذلك بتغيير الشامل لشبكات التوزيع وانشاء الخط الداعم للإمداد بهدف ضخ كميات كافية من المياه بالمناطق المستهدفة بتمويل من وكالة التنمية الدولية السويسرية بتكلفة  9.3 مليون فرنك سويسري ليلبى احتياجات منطقة السيل الجديد والسيل الريفي من مياه الشرب النقية ليقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة في ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه .

 

والجدير بالذكر أن اليوم العالمي للمياه تعود فكرته لعام 1992 الذي عقد فيه مؤتمر الأمم المتحدة المختص بالبيئة والتنمية واعتماد الجمعية العامة ليوم 22 مارس باعتباره يوماً عالمياً للمياه .

 

وقد بدأ أول احتفال به عام 1993 لتسليط الضوء على أهمية المياه واستلهام الإجراءات الرامية إلى التصدي للأزمة العالمية للمياه ومن المجالات الرئيسية التي يركّز عليها يوم المياه العالمي دعم تحقيق الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030 وقد جاء الاحتفال العالمي هذا العام تحت شعار “الاستفادة من المياه من أجل السلام”، مع تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المياه في تعزيز السلام والاستقرار .

انطلاق الاسبوع المائي والاحتفال باليوم العالمي للمياه باسوان

 

 

 

 

 

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