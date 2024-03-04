محافظ أسوان يوجه إنذارا شديد اللهجة بإجراء حركة تغييرات بالمحليات قريباً

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنذارا شديد اللهجة لمسئولي المحليات في المحافظة بإجراء حركة تغيرات قريباً.

جاء ذلك أثناء جولة ميدانية مفاجئة للمحافظ فى عكس خط سيره المعتاد تفقد خلالها عدد من الشوارع الداخلية بالمناطق والأحياء السكنية، شملت أحياء ومناطق المحمودية والشيخ هارون والسماد وكيما والطابية، بالإضافة لطرق وشوارع كسر الحجر والسيل وشرق البندر والمسلة الناقصة والسادات.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة ، ورفع المخلفات والتراكمات أولاً بأول ، علاوة على إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، وخلق متنفس بيئى حضارى وجمالى للمواطنين.

مهلة اخيرة

وأكد المحافظ أن مواجهة الظواهر السلبية فى الشارع الأسوانى هى مسئولية القيادات المحلية، مع العمل على الحزم والجدية فى الحد من هذه الظواهر ، والتدخل السريع بالتنسيق مع الجهات المسئولة عن المرافق العامة.

فى نفس السياق تابع محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر ، مكلفاً مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوى للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، والتى ستستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل حتى يتسنى تسهيل حركة المواطنين والمركبات المختلفة.