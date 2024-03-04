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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يلتقي وفد جامعتى خوا جونج الصينية وعين شمس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد كلية العمارة والتنسيق الحضرى بجامعة خوا جونج الصينية وكلية الهندسة بجامعة عين شمس والذى ضم 37 من الأساتذة والعمداء والمعيدين والطلاب بالجامعتين فى إطار الرؤية الشاملة لتطوير المناطق المتميزة بيئياً وثقافياً وسياحياً داخل عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية لتحويلها لبانوراما جمالية تساهم فى زيادة وسائل الجذب السياحى لها تواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بعروس المشاتى
 

حضر اللقاء الدكتور شريف صلاح ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية "إدرس فى مصر (Study in Egypt)" واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ، والمهندس سيد بدوى رئيس إقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى والدكتور أحمد خالد مدرس الهندسة المعمارية والمنسق العام للمشروع ، والدكتور أحمد العراقى مدرس الهندسة المعمارية والمشرف على المشروع ، والدكتورJizhong shao أستاذ ووكيل قسم تنسيق المواقع بالجامعة الصينية ضمن زيارتهم لأسوان لتنفيذ الدورة التدريبية الثالثة للمشروع الدولى المشترك والمتمثل فى إستوديو التصميم الدولى بأسوان ( World Design Studio ) فى الفترة من 1 إلى 6 مارس الجارى والتى تنظمها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة ( يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) بالتعاون مع المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية. 

وقدم اللواء أشرف عطية شكره لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور محمد أيمن عاشور على التنسيق المسبق الجيد والمتميز لهذا المشروع والذى يتم تنفيذه بأسوان بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ليتم رفع التصميمات بواسطة وزارة التعليم العالى ومحافظة أسوان للمستوى الأعلى وهو ما سيحقق بدوره نتائج إيجابية من خلال تقديم مختلف وسائل الدعم من الجهات المعنية الحكومية والأكاديمية فى المناطق التى تم إختيارها بأسوان لتطويرها بإعتبارها مناطق ذات جذب سياحى بما يتوافق مع رؤية المحافظة فى تحقيق التكامل الأفريقى. 

ولفت المحافظ إلى أن أعضاء الوفد بالجامعتين يقومون حالياً بتنفيذ الدراسات الميدانية داخل 3 مناطق حيوية وهامة لتحويلها لمناطق أكثر جذباً للحركة السياحية وهى مناطق غرب سهيل والكرور ، والحديقة الدولية الإستوائية ، ويراعى فيها الإستعانة بالهوية البصرية الخاصة بالمحافظة ، وتنفيذ الرامبات والفتحات المرتبطة بذوى الإحتياجات الخاصة من أجل تحقيق هذا المشروع الهادف والمثمر والبناء لأهدافه المرجوه على الوجه الأكمل ، وأختتم اللقاء بتبادل الدروع والهدايات ، وإلتقاط الصور التذكارية مع وفد الجامعتين .

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