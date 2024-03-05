وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان الأعمال المشاركة بسمبوزيوم أسوان الدولي

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام لمحافظة أسوان، الأعمال الفنية المشاركة بسمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.

واستمعت الوزيرة والمحافظ لشرح من الفنانين المشاركين فى الدورة 28 للسمبوزيوم، والذين تحدثوا عن أعمالهم الفنية المنحوتة على الجرانيت الأسوانى بأشكاله المختلفة.

سمبوزيوم أسوان

وتختتم اليوم فعاليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والذي انطلقت فعالياته يوم 10 يناير الجاري واستمر حتى 5 مارس، بمشاركة 12 نحاتًا من مصر وعدة دول، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بحضور الفنان أكرم المجدوب، قوميسيير عام السمبوزيوم.

ويقام حفل الختام بمدينة أسوان، مساء اليوم، بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ أسوان، والفنانين وقيادات وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية ومحافظة أسوان.

شارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى، ومن شباب فنانى النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى، ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس "اسبانيا"، ميخائيل سوبولييف "روسيا"، شيان سيهوا "الصين" وفيكتور كوباكز "بولندا".