محافظ أسوان يتفقد القافلة الرمضانية المهداة من البنك الزراعى المصرى

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان القافلة الرمضانية المهداة من البنك الزراعى المصرى، والتى تضم 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً تحت مظلة المبادرة الإنسانية "الناس لبعضهم"، وذلك بحضور يسرى بحر، رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان، والدكتور عز الصادق، مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة.

ووجه محافظ أسوان الشكر لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للبسطاء من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الشهر الفضيل

وأشاد بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى، فضلاً عن دعم الأسر الأكثر احتياجًا، والذين قامت المحافظة بإعداد قاعدة بيانات بهدف توصيل مختلف أوجه الرعاية لهم فى محال إقامتهم بالمناطق النائية أو المحرومة لتخفيف الأعباء المعيشية والأسرية عن كاهلهم، خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل.

وقال يسرى بحرى إنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان، وأيضاً رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، يتم التنسيق المتواصل والمسبق لتنفيذ حزمة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف الأنشطة المتنوعة من منطلق المسئولية المجتمعية، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح بحر أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية لصرف الكوبونات المختلفة من المجمعات الاستهلاكية فى صورة مواد وسلع غذائية وفقاً لاحتياجات كل مواطن.