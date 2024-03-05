منطقة أسوان الأزهرية تحصد المركز الأول بمسابقة "درع الاتحادات الطلابية"على مستوى الجمهورية

حصل أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب منطقة أسوان الأزهرية على المركز الأول في مسابقة درع الاتحادات الطلابية على مستوى الجمهورية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالأزهر الشريف في يناير الماضى.

من جانبه قدم الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، والأستاذ محمود أحمد، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، أطيب التهاني والتبريكات لأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المنطقة على تحقيقهم هذا الإنجاز، وسط مشاركة 27 مكتبا تنفيذياً على مستوى الجمهورية.

درع الاتحادات

موجهين الشكر والتقدير لإدارة رعاية الطلاب بقيادة الدكتور محمد منير، على الجهد المبذول فى تنفيذ جميع الأنشطة الطلابية وتحقيق أفضل المراكز، متمنين مزيد من التميز والتقدم للمنطقة.