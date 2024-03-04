محافظ أسوان يتفقد معرض "أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية" بمتحف النوبة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معرض "أيادى مصر للحرف التراثية واليدوية " الذى يتم تنظيمه بالمدخل الرئيسى لمتحف النوبة بالتعاون مع وحدة التنمية المستدامة فى الفترة من ١ إلى ١٥ مارس الجارى.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية ، وما يسهم به فى التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية.



أيادى مصر

وحضر اللقاء الدكتور عبدالمنعم سعيد المشرف العام على شئون السياحة والأثار بأسوان ، والدكتورة ثناء حسن وكيل متحف النوبة للشئون الأثرية.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالعرض الراقى والتنوع المتميز للمنتجات الحرفية والتراثية المشاركة بالمعرض.

وأكد المحافظ أنه يتم تقديم جميع التسهيلات والتيسيرات أمام العارضات للحرف اليدوية والمشغولات التراثية المتنوعة لتحقيق العوائد الإيجابية لهم من خلال التسويق الجيد لمنتجاتهم التى تتميز بالجودة العالية.

وقدم محافظ أسوان شكره لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة على إطلاق هذا المشروع الهادف المتمثل فى "أيادى مصر " لدعم إنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية من خلال فتح أسواق لهم بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار بقيادة الدكتور أحمد عيسى.

ولفت المحافظ إلى أن تنظيم هذا المعرض يأتى ضمن سلسلة المعارض التى يتم تنظيمها بمختلف محافظات الجمهورية ، ويتم مشاركة أبناء محافظة أسوان من أصحاب المهارات الفنية الإبداعية والإبداعية للمشغولات اليدوية والتراثية للتسويق المتميز لمنتجاتهم على الوجه الأكمل .