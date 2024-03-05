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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. ختام مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى فى دورته الـ 28

سمبوزيوم أسوان الدولى
سمبوزيوم أسوان الدولى

تختتم اليوم، الثلاثاء، فعاليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، والتي انطلقت 10 يناير الجاري واستمرت حتى اليوم، الثلاثاء 5 مارس، بمشاركة 12 نحاتا من مصر وعدة دول، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، وذلك بحضور الفنان أكرم المجدوب، قوميسيير عام السمبوزيوم.

ومن المقرر أن يقام حفل الختام بمدينة أسوان مساء اليوم، بحضور الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ويتم التحضير لإقامة حفل ختام بحضور الفنانين وقيادات وزارة الثقافة وصندوق التنمية الثقافية.

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سمبوزيوم أسوان 

يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم: ماجد ميخائيل، وزينب صبحى، وتريز أنطوان، وشروق هلال، وعلا موسى، ومن شباب فنانى النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانون: منة عبد الرازق، وميرنا إسحاق، ونيفين خفاجى، ومن فنانى العالم يشارك: خوسيه كارلوس "إسبانيا"، وميخائيل سوبولييف "روسيا"، وشيان سيهوا "الصين"، وفيكتور كوباكز "بولندا".

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