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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع قرب رمضان.. تعرف على أشكال وأسعار الفوانيس الرمضانية في أسواق أسوان|شاهد

الفوانيس الرمضانية
الفوانيس الرمضانية بأسوان

" وحوى يا وحوى.. أيوحا " مطلع سنوى ننتظره كل عام للإعلان عن بداية أفضل الشهور وهو شهر " رمضان المبارك ". 

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة" صدى البلد " أبرز الأشكال والشخصيات الكرتونية من فوانيس رمضان، والتى تحظى بإقبال خلال الموسم الحالى فى أسواق محافظة أسوان، بإعتبارها من مظاهر الفرحة والبهجة التى تخطف أنظار جميع الأفراد مع دخول الشهر الفضيل. 

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وحوى يا وحوى 

الفوانيس الرمضانية بأسوان

ويقول محمد عبد الجواد بائع فوانيس رمضان بأنه توجد الكثير من الأشكال الكرتونية التى تحمل وجوه لشخصيات مختلفة، ومتنوعة وهى المعروفة بإسم " فنانيس " وقد حققت شهرة عالية جداً فى السوق، وذلك يرجع لتفضيل عدد كبير من الأطفال لها. 

وقال بأن الزائر للسوق يجد هذه النوعية من فوانيس رمضان تتصدر المحال التجارية، ومتواجدة فى كل فرشة خاصة بالبائعين المفترشين وسط السوق ضمن البضائع الرمضانية الاساسية، حتى أن نسبة بيعها تخطت جميع الاشكال الأخرى من الفوانيش سواء البلاستيكية أو الأركيت المعتمدة فى صنعها على خامة الخشب.

فيما أوضح ناصر محمد من بائعى فوانيس رمضان بأنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم يبدأون فى عرض النوعيات المختلفة من الفوانيس، وأنه يعمل فى هذا المجال منذ سنوات طويلة، وكان فى الماضى أغلى سعر للفنانوس لا يتعدى الـ 20 جنيه، ولكن مع مرور السنين ارتفعت أسعار الفوانيس تدريجياً عام بعد عام. 

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الفوانيس الرمضانية

الفوانيس الرمضانية بأسوان

 

وحول أسعار الفوانيس الرمضانية خلال الموسم الحالى أشار بائع الفوانيس إلى أن أسعار الفوانيس المصنوعة من الشخصيات الكرتونية المتعددة تتراوح ما بين 130 جنيه و 200 جنيه، أما بالنسبة إلى أبرز الأشكال من هذه الشخصيات بوجى وطمطم، وعرائيس المعروفة تلفزيونيا باسم "الفنانيس" بجميع شخصيتهم، وتعتبر أعلي نسبة للمبيعات فى السوق، بجانب أشكال أخرى غيرها.

وأضاف ناصر محمد بأن أسعار الفوانيس المعدن الكبير التى تستخدم كزينة فى الشوارع أو شرفات المنازل سعرها 400 جنيه، وهناك أنواع شعبية تتميز بأنها ليست باهظة الثمن وسعرها فى متناول الجميع، بجانب ألوانها زاهية حيث يتراوح سعرها من 10 إلى 50 جنيها، وتحظى بنسبة متوسطة للأقبال من المواطنين. 

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