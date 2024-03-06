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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتفقد جهوداللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء بوحدة الخزان غرب

القافلة الطبية بأسوان
القافلة الطبية بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال وجهود القافلة الطبية بوحدة طب أسرة الخزان غرب ، والتى يتم تنظيمها برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبإشراف اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون منظومة التأمين الصحى الشامل ، ومؤسسات صناع الخير والدواء للجميع ، وبالتنسيق مع مبادرة " الناس لبعضهم " وذلك ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة تحت مظلة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

وأثناء تفقده للقافلة الطبية بمرافقة الدكتور خالد الحسينى مدير مكتب المستشار الطبى لمجلس الوزراء ، والدكتور أحمد السيد عضو اللجنة الطبية ومنسق القوافل الطبية ، والدكتور أحمد النقيب ممثل الدواء للجميع ، والدكتور محمد زمزم ممثل صناع الخير ، وأيضاً الدكتور أشرف حماد مسئول هيئة الرعاية الصحية ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة .

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قافلة طبية

أطمئن اللواء أشرف عطية من المواطنين الذين ألتقى بهم على مستوى الخدمات التى يتم تقديمها لهم ، فضلاً عن سير إجراءات التسجيل والحجز لإجراء الكشوفات الطبية فى التخصصات المختلفة ، مكلفاً مسئولي مبادرة الناس لبعضهم بدراسة الحالات المرضية المتنوعة ، وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة لها .

كما أشاد محافظ أسوان بالقافلة الطبية لمجلس الوزراء ، وما يتم تقديمه من جهود تستحق كل الإحترام والتقدير من فريق العمل سواء للأطباء أو التمريض ، وهو ما يعود بالإيجاب على المواطن الأسوانى لتلقى هذه الخدمات بالجودة العالية .

فيما أوضح الدكتور أحمد السيد بأن القافلة الطبيبة تستهدف إجراء الكشف الطبى على 5 ألاف حالة ، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى مستشفيات التأمين الصحى الشامل بإستثناء عمليات الرمد ، وتتم جميع العمليات على نفقة جمعية صناع الخير ، فضلاً عن عمل نظارات طبية وصرف الأدوية ، وإجراء التحاليل والإشعة للحالات المرضية المختلفة بالمجان .

وأشار إلى أن القافلة تضم تخصصات ( الرمد والجلدية والباطنة والأطفال والعظام والأنف والأذن والحنجرة ) موزعة على مدار يومى  5 و 6 مارس بمنطقة غرب سهيل داخل وحدة الخزان غرب ، وتستكمل أعمالها خلال يومى الخميس والجمعة 7 و 8 مارس بوحدة الرقبة التابعة لمركز دراو .

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