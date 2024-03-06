افتتاح الدورة التدريبية لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأسوان|صور

بالتعاون مع المركز القومى للبحوث

افتتحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام لمحافظة أسوان فعاليات الدورة التدريبية المتعلقة بكيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم الشباب وزيادة سلسلة البرامج التدريبية الهادفة لكيفية زراعة أسطح المنازل، والزراعة المائية، وزراعة عيش الغراب "الماشروم"، وتربية دودة القز لإنتاج الحرير الطبيعى وذلك بحضور الدكتورة نيرة يحيى سليمان قسم الاقتصاد بالمركز، والدكتور محمد فتحى بقسم الخضر، والدكتور هانى محمد بقسم الحشرات، وبالتنسيق مع وحدة التنمية المستدامة، وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة فى إطار التعاون المثمر والبناء بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

من جانبه أشاد اللواء أشرف عطية بالتعاون البناء والمتواصل بين محافظة أسوان والمركز القومى للبحوث ، وهو الذى تجسد فى توقيع بروتوكولات تعاون للإستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للمركز واستثمارها لدعم الجهود المبذولة لبحث ومعالجة المشكلات الزراعية والصناعية والعمل على تحسين السلالات واستقدام أصناف جديدة من الزراعات التى تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية للمحافظة .

دورة تدريبية

ولفت المحافظ إلى أهمية دور المركز فى زيادة الإنتاج الزراعى ، وخاصة فى مجال التمور وزراعة النخيل التى تشتهر بها المحافظة مما يساهم فى تحقيق الريادة بإنتاج أصناف عالية الجودة وقادرة على التنافسية سواء على المستوى المحلى أو التصدير للأسواق العالمية .