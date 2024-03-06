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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عمل أسوان: مواصلة تقديم دورات لوحدة التدريب المتنقلة بنصر النوبة

أنشطة مديرية العمل
أنشطة مديرية العمل بأسوان

واصلت مديرية العمل بأسوان، تنظيم سلسلة البرامج التدريبية لمواجهة مشكلة البطالة  حيث أكد فوزى صابر مدير المديرية على إنه جارى تنفيذ الدورة التدريبية السابعة لتعليم وتدريب الفتيات والسيدات على إتقان وإيجادة مهنة الملابس الجاهزة بقرية عنيبة  ، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد 7 برامج تدريبية في مجالات الكهرباء والسباكة وغيرها من مجالات الصيانة المنزلية من خلال الوحدة المتنقلة بعدد من قرى مركز نصر النوبة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير العمل حسن شحاته ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة لتغطية وتلبية الإحتياجات التدريبية المهنية بالقرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

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البرامج التدريبية

وأشار فوزى صابر إلى تقديم المتدربين والأهالى المستفيدين خالص شكرهم وتقديرهم لوزير العمل ولمحافظ أسوان ، وأيضاً لجميع المسئولين لحرصهم على إتاحة الفرصة للمشاركة والإستفادة من حزمة الأنشطة والبرامج التدريبية المجانية والتى يتم تنظيمها من أجل إكساب المهارات وتنمية القدرات وتأهيل الشباب والفتيات لدخول سوق العمل وإيجاد فرص العمل المناسبة مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية لهم ولأسرهم بالشكل المطلوب .

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