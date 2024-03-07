لوك جديد.. مي فاروق تتألق على مسرح أبو بكر سالم

أحيت منذ قليل المطربة مي فاروق الحفل المنتظر لها ضمن فعاليات موسم الرياض والذى يقام على مسرح أبو بكر سالم تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.



وظهرت مي فاروق خلال الحفل بلوك جديد اعتمدت خلال هذه الحفل، وهو لوك مختلف تماما عما اعتادت الظهور به خلال الفترة الماضية مما نال إعجاب الحضور.



وقدمت مي خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل والتى تفاعل معها الجمهور.







أحدث أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديد لأغنيتها " كل الحبيبة " والتى تتعاون فيها مع الشاعر، تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

دارت فكرة التصوير فى إطار رومانسي بسيط، من خلال ظهور مى داخل ستوديو تصوير، وتقوم بعمل جلسة تصوير، وأثناء ذلك تعبر عن فرحتها وشعورها بالسعادة مع حب جديد

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد روجت لأغنيتها الجديدة، عبر صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية، ولاقت العديد من التعليقات والإشادات من محبيها ومعجبيها الذين عبروا عن اشتياقهم لسماع الأغنية.

وطرحت مي فاروق منذ فترة قريبة، أغنية أخرى بعنوان "ليه " كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى وحققت نجاحا كبيرا، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.