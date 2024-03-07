وزير الأوقاف يفتتح صرحا إسلاميا بمدينة الشيخ زويد

افتتح أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المجمع الإسلامي الكبير بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الخميس 7/ 3/ 2024م.

وزير الأوقاف يفتتح صرحًا إسلاميًّا بمدينة الشيخ زويد

وفي كلمته خلال الافتتاح أعرب أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بافتتاح هذا الصرح العظيم وهذا المجمع الإسلامي، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبل هذا العمل ممن قام به، مهنئًا الحضور جميعًا بقرب حلول هذا الشهر العظيم الفضيل، شهر رمضان المبارك، سائلًا الله (عز وجل) أن يبلغنا جميعًا إياه بكل خير، وأن يجعله شهر يمن وبركة علينا جميعًا.

كما وجه وزير الأوقاف التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة مقدرًا جهودها في حماية هذا الوطن، وكذلك شرطتنا الوطنية، وإلى كل أهالي سيناء الكرام ووقوفهم أبطالًا إلى جانب قواتنا الباسلة، فكل التقدير إلى أهالي وشيوخ وقبائل سيناء، مؤكدًا أن ما لمسناه من أمن شهد به القاصي والداني لوهو خير دليل على تضافر الجهود وهذه اللحمة الوطنية العظيمة بين قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وأهالي وأبناء سيناء الذين وقفوا سدًا حصينًا للدفاع عن أرضهم وعرضهم نموذج رائع للوطنية.



كما أكد وزير الأوقاف أننا شعب يعشق وطنه وشعب يعشق الشهادة، وأن خلف قواتنا المسلحة أكثر من 100 مليون مصري هم خطوط إمداد لقواتنا المسلحة، وهم على استعداد للتضحية والشهادة في سبيل وطنهم، بل وفي سبيل كل ذرة رمل لن يسمحوا لأحد على الإطلاق أن يعتدي أو ينال من أرضهم أو عرضهم.

كما أكد أن ما تم من عمارة المساجد في عهد الرئيس السيسي على أرض مصر غير مسبوق ويعد نقلة حضارية عظيمة في بناء وتطوير المساجد، وأن ما تم في شمال سيناء فقط إحلالاً وتجديدا ١٧٤ مسجدا منها ١٤٠ من تنفيذ الوزارة و ٣٤ بالجهود الذاتية لأبناء المحافظة منها المسجد الذي تم افتتاحه اليوم .