بالأسماء.. تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار استمرار خطتها في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، تخرج المجموعة (106) من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (16 ) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1581) خريجًا.
تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية
والخريجون والخريجات هم: -
1- محمد الشحات السيد علي – الشرقية – إمام وخطيب
2- محمد رمضان حجازي قاسم – سوهاج - إمام وخطيب
3- عبد الله كامل عبد الله حجازي عامر – المنوفية - إمام وخطيب
4- عمر جمال عبد القادر البحراوي – دمياط - إمام وخطيب
5- محمد محمد عبد الله عبد العال – الشرقية - إمام وخطيب
6- محمد عبد الفتاح محمد وهيبي– الشرقية - إمام وخطيب
7- محمد أبو الخير عاطف عبد السميع عبد الغني – الشرقية - إمام وخطيب
8- محمد مرسي عبد الجواد مرسي – الشرقية - إمام وخطيب
9- السيد وجيه محمد الشحات أحمد – الشرقية – إمام وخطيب
10- إبراهيم محمد فتحي إبراهيم علي يوسف – المنوفية – إمام وخطيب
11- عبد الله محمد علي يونس – البحر الأحمر – إمام وخطيب
12- رضا رشدي أحمد محمد – الديوان العام - إداري
13- علي عادل عبد المهيمن صالح- الجيزة - إداري
14- عبد الله سعيد عبد المقصود محمد – المنوفية - إداري
15- سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل – القاهرة - واعظة
16- حنان محمد زكي عبد الله – الجيزة - واعظة