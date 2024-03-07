بالأسماء.. تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار استمرار خطتها في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، تخرج المجموعة (106) من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (16 ) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1581) خريجًا.

تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

والخريجون والخريجات هم: -

1- محمد الشحات السيد علي – الشرقية – إمام وخطيب

2- محمد رمضان حجازي قاسم – سوهاج - إمام وخطيب

3- عبد الله كامل عبد الله حجازي عامر – المنوفية - إمام وخطيب

4- عمر جمال عبد القادر البحراوي – دمياط - إمام وخطيب

5- محمد محمد عبد الله عبد العال – الشرقية - إمام وخطيب

6- محمد عبد الفتاح محمد وهيبي– الشرقية - إمام وخطيب

7- محمد أبو الخير عاطف عبد السميع عبد الغني – الشرقية - إمام وخطيب

8- محمد مرسي عبد الجواد مرسي – الشرقية - إمام وخطيب

9- السيد وجيه محمد الشحات أحمد – الشرقية – إمام وخطيب

10- إبراهيم محمد فتحي إبراهيم علي يوسف – المنوفية – إمام وخطيب

11- عبد الله محمد علي يونس – البحر الأحمر – إمام وخطيب

12- رضا رشدي أحمد محمد – الديوان العام - إداري

13- علي عادل عبد المهيمن صالح- الجيزة - إداري

14- عبد الله سعيد عبد المقصود محمد – المنوفية - إداري

15- سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل – القاهرة - واعظة

16- حنان محمد زكي عبد الله – الجيزة - واعظة