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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

أكاديمية الأوقاف
أكاديمية الأوقاف الدولية

أعلنت وزارة الأوقاف في إطار استمرار خطتها في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي ، تخرج المجموعة (106) من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر ، وعددهم: (16 ) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: (1581) خريجًا.

تخرج المجموعة 106 في مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية

والخريجون والخريجات هم: -

1- محمد الشحات السيد علي – الشرقية – إمام وخطيب

2- محمد رمضان حجازي قاسم – سوهاج - إمام وخطيب

3- عبد الله كامل عبد الله حجازي عامر – المنوفية - إمام وخطيب

4- عمر جمال عبد القادر البحراوي – دمياط - إمام وخطيب

5- محمد محمد عبد الله عبد العال – الشرقية - إمام وخطيب

6- محمد عبد الفتاح محمد وهيبي– الشرقية - إمام وخطيب

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7- محمد أبو الخير عاطف عبد السميع عبد الغني – الشرقية - إمام وخطيب

8- محمد مرسي عبد الجواد مرسي – الشرقية - إمام وخطيب

9- السيد وجيه محمد الشحات أحمد – الشرقية – إمام وخطيب

10- إبراهيم محمد فتحي إبراهيم علي يوسف – المنوفية – إمام وخطيب

11- عبد الله محمد علي يونس – البحر الأحمر – إمام وخطيب

12- رضا رشدي أحمد محمد – الديوان العام - إداري

13- علي عادل عبد المهيمن صالح- الجيزة - إداري

14- عبد الله سعيد عبد المقصود محمد – المنوفية - إداري

15- سناء عبد العزيز محمود عبد الجليل – القاهرة - واعظة

16- حنان محمد زكي عبد الله – الجيزة - واعظة

الأوقاف أكاديمية الاوقاف الدولية مركز الحاسب الآلي وزارة الأوقاف الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي

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