رئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع هلال رمضان

أناب الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في حضور احتفال دار الإفتاء المصرية باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1445هــ ، وذلك يوم الأحد 10 مارس 2024م.



نسأل الله (عز وجل) أن يجعل هذه الأيام المباركة أيام خير ويمن وبركة على مصرنا العزيزة وأهلها أجمعين.

وقالت دار الإفتاء المصرية إنها سوف تستطلع هلال شهر رمضان الأحد القادم، وذلك فى منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي.

دعاء استقبال رمضان

اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام و القيام.

اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين.

اللهم اني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه ف أرحمني وأكتبني من الصائمين.