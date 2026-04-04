أجواء إيجابية تسود مفاوضات غزة وسط التزام بخطة ترامب

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» بأن أجواءً إيجابية تسود المفاوضات الجارية بشأن الأوضاع في قطاع غزة، في مؤشر على إمكانية تحقيق تقدم ملموس خلال الفترة المقبلة.

التزام من جميع الأطراف

وأوضحت المصادر أن مختلف الأطراف المشاركة في المفاوضات أبدت التزامها بالعمل على تنفيذ بنود الخطة المطروحة، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق تهدئة.

خطة ترامب على الطاولة

تشير المعلومات إلى أن المباحثات تتناول تنفيذ بنود الخطة التي طرحها دونالد ترامب بشأن غزة، كإطار للتحرك نحو وقف التصعيد.

ترقب للنتائج

تأتي هذه التطورات وسط متابعة إقليمية ودولية حثيثة، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات في الأيام المقبلة.