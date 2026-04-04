ماتوا في غمضة عين..الناجي الوحيد من حادث السادات يروي ماحدث

في غمضة عين، لم يصدق محمود، العامل البسيط، ما حدث لأصدقائه الذين كانوا يركبون معه في السيارة بعد ساعات طويلة من العمل، ليعودوا إلى ذويهم، لكن قضاء الله وقع، فماتوا جميعًا أمام عينيه.

خرج مصدوما من المستشفى غير مصدق لما حدث من وفاة أصدقائه أثناء عودتهم من العمل في حادث مأساوي علي طريق السادات ليلقي 9 عمال مصرعهم في تصادم بين سيارتين جامبو وأخرى ربع نقل.

الناجي الوحيد من حادث السادات

محمود ابراهيم الشريف الناجي من حادث المنوفية والذي هز ارجاء المحافظة بعد مصرع 9 من ابناءها والذي أصيب بكدمة في الصدر واشتباه كسر في الساعد الايسر.

خرج محمود من المستشفى املا في ان يلحق بجنازة اصدقائه الذين قال عليهم “ كنا بنقسم اللقمة سوا”.

وقال محمود، انهم يعملون عمال في مزرعة دواجن يخرجون يوميا من اجل 200 جنيها يومية يخرجون ويعودون فجرا هو ومجموعة من شباب القرية املا في لقمة العيش والرزق الحلال.

واضاف، أنهم فوجئوا بسيارة جامبو في وجههم تسير عكس الاتجاه اصطدمت بهم اثناء سيرهم علي الطريق، مؤكدا انه فقد الوعي وقت وقوع الحادث وفاق ليجد كل زملائه من كانوا معه في صندوق السيارة جثث هامدة.

لا يصدق ما حدث

وتابع الناجي من حادث المنوفية، أنه حتي الآن لا يصدق ما حدث وأن الجميع راح في غمضة عين، قائلا “ كانوا اصحابي وحبايبي أكترهم مصري جاري وأخويا متربين سوا وكنا لنخرج للشغل سوا”.

وأوضح انه كان يتمنى أن يحضر جنازتهم وطالبهم في المستشفى بالخروج لحضور جنازتهم وخرج ولكن لم يلحقهم.

شهداء لقمة العيش

وأشار إلى أنهم شهداء لقمة العيش الجميع يخرج من أجل أبنائهم سائلا لهم الرحمة والمغفرة والصبر له ولأسرهم..

جنازة مهيبة

وشيع العشرات من أهالي قرية طنوب بمركز تلا في محافظة المنوفية، جثامين 9 من أبناء القرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين في ملعب القرية وتم تشييع الجثامين إلي مثواهم الأخير في مقابر اثرهم.

جاء ذلك عقب مصرعهم في حادث علي طريق السادات أثناء توجههم الي عملهم بمزرعة دواجن بالسادات يستقلون سيارة ربع نقل وحدث التصادم مع سيارة جامبو تسير عكس الاتجاه.