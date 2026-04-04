قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هجوم ناري في مضيق هرمز.. الحرس الثوري الإيراني يستهدف سفينة تابعة لإسرائيل

ناصر السيد

أعلنت قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم السبت عن استهداف سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز بطائرة مسيّرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

وكشفت قوات الحرس الثوري الإيراني، عن استهداف مناطق متعددة في دولة الاحتلال الإسرائيلي من بينها ديمونا والنقب وبئر السبع ورمات جان.

وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان له، أن الدفاعات الجوية الإسرايلية فشلت في التصدي للصواريخ.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت إنه رصد صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل استهدفت تل أبيب ويعمل على اعتراضها.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إنذار مبكر إثر رصد عملية إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن صفارات الإنذار أطلقت في وسط إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفى الحرس الثوري استهدافه السفارة الأمريكية في الرياض، ودعا السبت دول المنطقة إلى أن "تتيقظ من الفتنة التي تثيرها الجبهة الأمريكية - الصهيونية" في منطقة الشرق الأوسط.

هجوم ناري في مضيق هرمز مضيق هرمز هجوم ناري الحرس الثوري الإيراني سفينة تابعة لإسرائيل طائرة مسيّرة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

