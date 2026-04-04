بمشاركة دولية.. مصر تستضيف مباحثات جديدة لدفع مسار التهدئة في غزة

كشفت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» أن مصر استضافت خلال اليومين الماضيين مباحثات مهمة، في إطار الجهود المستمرة لمتابعة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مشاركة الوسطاء الدوليين

وأوضحت المصادر أن المباحثات جرت بمشاركة عدد من الوسطاء، إلى جانب نيكولاي ميلادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام، في محاولة لدفع مسار التهدئة إلى الأمام.

هدف المباحثات

تركزت المناقشات على استكمال الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وسط تصاعد التوترات والحاجة الملحة لاحتواء الأوضاع.

متابعة مستمرة

تأتي هذه التحركات ضمن مساعي إقليمية ودولية مكثفة لتهدئة الأوضاع، مع ترقب لنتائج هذه المباحثات خلال الفترة المقبلة.