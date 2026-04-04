شباب سيتي كلوب2007 أبطال دوري سوبر القطاعات.. وناشئو 2012 إلي نهائي الكأس

واصل شباب وناشئو أندية سيتي كلوب عروضهم ونتائجهم الممميزة في المسابقات الرسمية لكرة القدم التي تُقام هذا الموسم، وتوج فريق شباب سيتي كلوب ( مواليد 2007 ) بلقب سوبر دوري القطاعات بعد فوزه على حلوان العام 2-1 في المباراة التي أقيمت بملاعب سيتي كلوب العبور ، ويأتي الفوز بالبطولة تتويجاً لمسيرة شباب سيتي كلوب التي لم تشهد أي خسارة له طوال البطولة.

كما تأهل ناشئو سيتي كلوب ( مواليد 2012 ) إلى نهائي كأس مصر للناشئين في كرة القدم بعد الفوز 4-1 على الإنتاج الحربي في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد سيتي كلوب بنها ضمن منافسات الدور قبل النهائي للبطولة ، بينما تأهل فريق سيتي كلوب (مواليد 2009 ) لربع نهائي كأس مصر لهذه المرحلة السنية بعد الفوز على الجزيرة.

تأتي نتائج سيتي كلوب المتميزة في جميع المراحل السنية كنتيجة لاستراتيجية سيتي كلوب على مدار خمس سنوات ببناء أجيال جديدة للعبة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال أندية سيتي كلوب المنتشرة في جميع المحافظات والمساهمة بدورها المجتمعي في خدمة الرياضة المصرية على مستوى المنتخبات الوطنية الناشئة بالإضافة إلى المستوى الأول خلال السنوات القليلة المقبلة.