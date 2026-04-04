القبض على سائق سيارة نقل صدم ملاكي أثناء توقفها أمام المنزل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من قائد سيارة نقل لقيامه بالإصطدام بسيارة والدته حال توقفها أسفل العقار محل سكنهما وإحداث تلفيات بها ولاذ بالفرار بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 مارس المنقضى تبلغ لقسم شرطة دمنهور من والدة القائم على النشر، مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من قيام قائد سيارة "نقل" بالإصطدام بسيارتها "ملاكى سارية التراخيص" حال توقفها أسفل سكنها، مما أدى إلى لإحداث تلفيات بها وأضافت بقيام قائدها بالفرار.

وتم تحديد وضبط السيارة وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية) ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة دون قصد ، وعلل هروبه خشية مساءلته قانونياً .

تم التحفظ علي السيارة .. واتخاذ الإجراءات القانونية.