خلافات أسرية.. القبض على طرفى مشاجرة بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضررت خلاله إحدى السيدات من عمتها لقيامها بالتهجم على مسكنها واختطاف شقيقها بالبحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 1 الجارى، تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغا بنشوب مشاجرة بين طرف أول: عم الشاكية، حارس عقار، “الظاهر بمقطع الفيديو”، وطرف ثانٍ: نجل عم الشاكية، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لخلافات أسرية بينهما، قاما على أثرها بالتعدى على بعضهما بالضرب دون حدوث إصابات، وتبين عدم صحة ما ورد بالشكوى.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





