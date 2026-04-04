خلاف على الأجرة.. ضبط المتهم بالتعدى على سائق دراجة نارية بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سائق دراجة نارية يعمل بإحدى شركات النقل الذكى بسبب خلاف على قيمة الأجرة عقب توصيله بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطةالمطرية) وقرر أنه بتاريخ 2 الجارى قام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى دون حدوث إصابات لخلافات حول قيمة الأجرة عقب توصيله وعدم تحرير محضر بالواقعة.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





