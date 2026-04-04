حماس تتمسك بمخرجات قمة شرم الشيخ وتؤكد جديتها في استكمال وقف إطلاق النار

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» بأن حركة حماس تتمسك بتنفيذ جميع مخرجات قمة شرم الشيخ، في إطار الجهود الرامية إلى تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

دعم خطة ترامب

وأوضحت المصادر أن الحركة تؤكد التزامها كذلك بتنفيذ بنود الخطة التي طرحها دونالد ترامب بشأن غزة، باعتبارها أحد المسارات المطروحة لتحقيق التهدئة.

جدية في تنفيذ الاتفاق

في سياق متصل، أكدت المصادر أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبدت جديتها لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بجميع مراحله.

متابعة مستمرة

تأتي هذه التصريحات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة، مع ترقب لمدى التقدم في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.