جراهام أرنولد يشعل الحماس.. العراق يترقب عبور بوليفيا لتحقيق حلم المونديال

أطلق جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، تحذيرات قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام بوليفيا، في نهائي الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الطريق نحو التأهل يتطلب أقصى درجات التركيز والاستعداد.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، وصف أرنولد المباراة بأنها محطة حاسمة في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أنها ليست التجربة الأولى له في مثل هذه المواجهات، بعدما خاض من قبل ملحقات مماثلة أمام منتخبي بيرو وأوروجواي.

وأكد المدرب الأسترالي ثقته الكبيرة في لاعبيه، مشددًا على أهمية امتلاك الجودة الفنية والشخصية القوية للتعامل مع الضغوط، قائلاً إن منتخب العراق يمتلك عناصر قادرة على حسم المواجهة وتحقيق حلم الجماهير.

وأشار أرنولد إلى أن منتخب بوليفيا قد يكون مرهقًا بدنيًا بعد خوضه مباراة قوية مؤخرًا، لكنه شدد على أن الحسم سيكون للأكثر جاهزية ذهنيًا وبدنيًا داخل الملعب.

كما أوضح أن الجهاز الفني حرص على تهيئة اللاعبين نفسيًا، وإبعادهم عن أي ضغوط خارجية، من أجل الحفاظ على تركيزهم الكامل قبل اللقاء المرتقب.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن لاعبي العراق يمتلكون شغفًا كبيرًا وإصرارًا واضحًا لتحقيق الإنجاز، مشيرًا إلى أن الفريق مستعد للقتال حتى اللحظة الأخيرة من أجل حجز بطاقة التأهل للمونديال.