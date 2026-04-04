مصادر: استكمال محادثات وقف إطلاق النار في غزة بالقاهرة الأسبوع المقبل

أ ش أ

أفادت مصادرة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر استضافت خلال اليومين الماضيين مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف لاستكمال جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت المصادر أن أجواء إيجابية سادت المفاوضات مع إبداء كافة الأطراف الالتزام بالعمل على تنفيذ كافة بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منوهة بأن هناك توافقا بين كافة الأطراف على استكمال المحادثات بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت المصادر أن الجهود الجارية تأتي في إطار حرص الوسطاء على دعم الشعب الفلسطيني وصولا لإنهاء معاناته واستعادة الهدوء المستدام بقطاع غزة.

وأشارت إلى أن حركة حماس تتمسك بتنفيذ كافة مخرجات قمة شرم الشيخ وخطة ترامب بشأن غزة، مضيفة أن حماس والفصائل الفلسطينية أكدوا جديتهم لاستكمال خطوات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله.