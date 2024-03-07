اللهم بلغنا رمضان.. الأوقاف تفتتح 74 مسجدا في آخر جمعة من شعبان

تفتتح وزارة الأوقاف، 74 مسجدًا في آخر جمعة من شعبان غدا، في إطار خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

افتتاح 74 مسجدًا في آخر جمعة من شعبان

وقالت الأوقاف في بيان لها: سيتم افتتاح ( 74 ) مسجدًا قبل بداية شهر رمضان المبارك 1445هـ ، منها ( 63 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 11 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 732 ) مسجدًا منها ( 582 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 150 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 8 / 3 / 2024 م عدد ( 11754 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (16) مليارًا

و (635) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

1. مسجد الإسلام ( موسى لصيق ) - إدمو - المنيا

2. مسجد الحرية – طوخ – دير مواس

3. مسجد القورة – بني عبيد – أبو قرقاص

4. مسجد الأنصاري – بني خيار – الخياري

5. مسجد التوحيد – صفط الخمار

6. مسجد عمر بن الخطاب – منشية بكير



مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

7. مسجد السيدة زينب – ك 13 – القنطرة غرب

8. مسجد علي أمين – قرية الدواويس - القصاصين

9. مسجد الرحمن – قرية القرين الجديدة – التل الكبير

10. مسجد الفتاح – المستقبل – أبو صوير

11. مسجد الرحمة – القرين – التل الكبير

12. مسجد الشهيد محمد عبد العظيم – قرية أبو عاشور – التل الكبير

13. أبو بكر الصديق – المحسمة – القصاصين

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

14. المسجد الكبير – شرهي – مركز إهناسيا

15. المسجد البحري –أطواب–الواسطى

16. مسجد المدينة المنورة – الحي الأول – شرق النيل – بندر بني سويف

17. مسجد أبو بكر الصديق – بندر إهناسيا

18. مسجد النور – بياض العرب – بندر بني سويف

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

19. مسجد بدران – قرية العمرية - مركز دمنهور

20. مسجد عزبة العرب البحري – مركز دمنهور

21. المسجد الشرقي – قرية كفر الحاجة – مركز إيتاي البارود

22. مسجد مصعب بن عمير – قرية قافلة – مركز أبو حمص

23. مسجد الدسنسي - قرية حفص – مركز دمنهور

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

24. مسجد العوايد–البلايزة– أبو تيج

25. مسجد النور – نزلة باقور – أبو تيج

26. مسجد الفتاح العليم – عزبة الجبانة – نجع سبع - أسيوط

27. مسجد عبد المنعم سيف – كوم نجاشة - ديروط

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

28. مسجد عبد القادر مرزوق – قرية سيدي جامع – دسوق بحري

29. مسجد الحلمية الغربي – الحامول شرق

30. مسجد الزعويلي– شبراطو– قلين

31. مسجد النور – عزبة لاصيفر البلد – دسوق بحري



32. مسجد أبو دنيا – شباس الملح – دسوق بحري

33. مسجد عزبة البيطاوي– سنهور المدينة – دسوق قبلي

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

34. مسجد الرحمة – صفط تراب – المحلة ثان

35. مسجد عباد الرحمن – كوم النجار – بسيون

36. المسجد الغربي – كفر سالم - بسيون

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

37. مسجد الرحمن – عزبة أبو عطية – العطف - العياط

38. مسجد التوفيق – عزبة البحاروة - العياط

39. مسجد القبلي – بولاق الدكرور

40. مسجد مصطفى محمود – المنطقة السياحية – 6 أكتوبر

41. مسجد العتيق – بيدف - العياط

42. مسجد الحسن والحسين – أبو رواش – كرداسة

43. مسجد الرحمة – عرب الحصار - الصف

44. مسجد الشهداء - العياط

45. مسجد أبو القاسم – السبيل – منشأة القناطر

46. مسجد الرحمن - أبو رجوان البحري - البدرشين

47. مسجد علي الشورى – الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

48. مسجد سيدي عبد الدايم - كفر طحوريا - شبين القناطر - شبين شرق

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

49. مسجد نمر – عزبة نمر – م رضوان أبو كبير

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

50. مسجد النور – بني صالح – مركز الفيوم

51. السيد عطية – عزبة علي عبد الكريم - سنورس

52. مسجد الفتاح العليم – أرض الشريف – طامية

53. مسجد عمرو بن العاص – منشية ربيع - إطسا

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

54. مسجد السلام – عزبة عبد الحكيم –السنبلاوين

55. المسجد الكبير – كفور العرب – مركز طلخا

56. مسجد الأربعين – مركز دكرنس

مديرية أوقاف دمياط

م المسجد وعنوانه

57. مسجد الغزنوي – دمياط القديمة

مديرية أوقاف مطروح

م المسجد وعنوانه

58. مسجد عمر بن الخطاب – نجع الدهمان – الحمام

59. مسجد السيدة هند بنت إبراهيم آل جاثم – قرية 27 البنجر - الحمام

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

60. مسجد الجيار – السلامية – مركز نجع حمادي

61. مسجد الجزيرة – الترامسة – مركز قنا

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

62. مسجد سعيد العزومي – مغزي أبو مسعود – بنجر السكر

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

63. مسجد التوحيد – كفر فيشا - منوف

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. المسجد المحلي – مدينة رشيد

2. مسجد التوحيد – قرية كفر دمتيوه – مركز كوم حمادة

3. مسجد الرضوان – مدينة كوم حمادة

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

4. مسجد المصطفى – سلام - أسيوط

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

5. مسجد أبو بكر الصديق – بور توفيق – حي السويس

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. مسجد التقوى – كفر شبرا اليمن – زفتى

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

7. مسجد الحق - الطليحات القبلية - جهينة

8. مسجد التقوى – قرية الحما – طما

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

9. مسجد الرحمن - سليم صائب - إدمو

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

10. مسجد العمري - الشوينة - الجبلاو

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

11. مسجد البهتيمي – البهتيمي - الإسماعيلية