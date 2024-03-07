روسيا: تدمير قاعدين عسكريتين للإرهـ ابيين في محافظة إدلب السورية

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، تدمير قاعدتين عسكريتين في محافطة إدلب بسوريا كان يستخدمها الإرهابيون لشن هجمات ضد القوات السورية.

وأوضح نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، أن 20 إرهابيًا قـ تلوا خلال تدمير القاعدتين، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف كوليت: "في 5 مارس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في محافظة إدلب، ودمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع للقوات الحكومية السورية، وتم القضاء على أكثر من 20 إرهابياً".

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن ما لا يقل عن 20 مسلحا قـ تلوا في غارات جوية شنها سلاح الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، على مقر لتنظيم "أنصار التوحيد" الإرهـ ابي بالقرب من خطوط التماس على محور جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.