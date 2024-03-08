والدة عروس أشعلت السوشيال ميديا: مفيش فرحة غير فى مصر

استعرض برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة “دي ام سي” تقديم الإعلامي أحمد فايق تفاصيل حفل الزفاف الذي أشعل السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية حيث عادت أسرة مصرية من الولايات المتحدة للاحتفال بزواج بنتها في مصر وبدورها قامت الفتاة بتعويض والدتها خلال حفل الزفاف برقصه مع والدها.

وقالت والده العروس وتدعى نهى وتعمل على معالجة نفسية بالخارج أن الأسرة قررت الاحتفال بزفاف ابنتها في مصر لأن الفرحة الحقيقية لا تكون إلا في مصر.

وتابعت:"احنا عايشين في امريكا من زمان لكن كنا عاوزين نفرح مع أهلنا والناس اللي شبهنا".

الطبخ والغناء

وتابعت والده العروس انها تشارك زوجها في كل شيء حتى الطبخ والغناء.

ومن جانبه قال والد العروسه ويدعى المهندس سعيد، يشرف على عددا من المشاريع بالولايات المتحدة الامريكية، أنه لا يوجد أجواء للفرحة في أي مكان في العالم مثلما توجد في مصر،لافتا إلى أنه تعرف على زوجته عن طريق الصدفة البحته بالخارج.