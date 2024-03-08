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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. طرح أجود أنواع التمور بالأسواق لاستقبال شهر رمضان بالوادي الجديد

مصانع تمور
مصانع تمور

تستقبل محافظة الوادي الجديد هذا العام ، شهر رمضان المبارك بطرح اجود انواع البلح في الاسواق  وبأعلى إنتاجية بعد أن حققت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاج تمور التصدير، حيث حققت المحافظة حوالى 150 ألف طن بلح هذا الموسم، وسجلت أعداد أشجار النخيل 2278650 شجرة، بواقع 1685566 نخلة مثمرة، 527507 شجرة غير مثمرة. وتصل إنتاجية المحافظة من البلح إلى 151739 طنا، حسب آخر إحصائية صادرة عن المديرية فى موسم البلح الماضى.

وقامت المحافظه بمناسبة شهر رمضان  بطرح كميات إضافية تحقيقًا لمطالب منتجي ومصدري البلح بالمحافظة، بما يدعم حركة البيع وتسويق البلح باعتباره الموسم الرئيسي لتسويق التمور حيث يحتل محصول البلح المرتبة الأولى على قائمة محاصيل الفاكهة في المحافظة، فضلاً عن تميزه لاحتوائه على معظم العناصر الغذائية.

يقول الحاج محمود شاذلي صاحب مصنع البلح  إن معظم المصانع تعمل بكامل طاقتها من الآن  وذلك لشدة الإقبال على منتج البلح وخاصةً السوق الخارجية.

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وأوضح شاذلي أن بلح الوادي يعتبر من أجود الأنواع حيث ينافس العديد من أنواع البلح في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تجهيز عبوات فئة  الكيلو وحتي 20 كيلو  وذلك  حسب احتياج السوقين المحلية  والخارجية، مشيرا  الي انه يتم توريد البلح لمعظم محافظات الجمهورية، اما السوق الخارجية فالتوريد لدول شرق اسيا والمغرب وبعض الدول العربية، فضلا عن ما سيتم تصديره لعدد من المحافظات كالإسكندرية ومحافظات الوجه البحري.

واضاف  ، إن المصنع يعمل علي تشغيل  العديد من الفتيات والشباب  يبدأون العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا  وذلك من أجل المساهمة مع الدولة في القضاء علي البطالة.

وأوضح  المهندس موسي الشامي  المشرف علي توريد الطلبيات للسوقين المحلية والخارجية أن  المصنع مجهز علي أحدث مستوي، ناهيك عن النظافة الدورية لافتاً إلي أن منتج البلح يمر بأكثر من مرحلة حتي يكون جاهز لمرحلة التصدير تتضمن مرحلة التبخير ويليها مرحلة الغسيل ثم مرحلة التهوية ومنها إلى مرحلة التعبئة ثم مرحلة التصدير.

 

 

138959-خط-انتاج-للتمور
138959-خط-انتاج-للتمور
180504-خطوط-الانتاج
180504-خطوط-الانتاج
140583-تمور-الوادى-الجديد
140583-تمور-الوادى-الجديد
166413-العمل-فى-المصانع
166413-العمل-فى-المصانع
171387-السيدات-خلال-العمل-فى-انتاج-التمور
171387-السيدات-خلال-العمل-فى-انتاج-التمور
165676-انتاج-التمور
165676-انتاج-التمور
احتياج ا 50 الف الأول على مستوى الجمهورية استقبال شهر رمضان السوق الخارجي المحافظات بالأسواق حافظة الوادى الجديد

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