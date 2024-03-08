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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يدشن قافلة "البنك الزراعى" للمساعدات الغذائية بمناسبة رمضان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الخميس، "القافلة الرمضانية" للمساعدات الغذائية المُهداة من البنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، بحضور إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعبد الجابر إبراهيم رئيس قطاع البنك بالمحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي.

ووجه الزملوط بسرعة توزيع المساعدات على مراكز المحافظة، وفقًا لضوابط تحديد الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود التنسيق والتعاون مع البنك الزراعي كشريك وطني في العديد من المشروعات التنموية والمبادرات المجتمعية.
 

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وكان محافظ الوادي الجديد، قد أعلن وصول الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المُقدمة من مبادرة قوافل "أبواب الخير"، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبيت الزكاة والصدقات المصري، والتي تضم 4800 كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، وقام سيد محمود سكرتير عام المحافظة، يرافقه محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، بتفقد شاحنات المواد الغذائية قبل بدء توزيعها على المراكز، بواقع كرتونة لكل أسرة تشمل 12 كيلو من المواد الغذائية الجافة.

وأعرب المحافظ عن تقديره لجهود التعاون المخلص والدعم الدائم من مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف العبء عن الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، مؤكدا على أن توزيع المواد الغذائية يتم طبقا لأبحاث اجتماعية ميدانية لتحديد الأسر المستحقة مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة لضمان الوصول إلى كافة النجوع والقرى والمناطق الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، مثمنا الدور الفعال لصندوق تحيا مصر فى تنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى توفير أفضل سبل الرعاية للأسر الأكثر احتياجا والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى ظل الجمهورية الجديدة.

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