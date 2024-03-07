محاضرة توعوية تثقيفية للعاملين بجامعة الوادي الجديد

نظمت جامعة الوادى الجديد محاضرة توعوية تثقيفية للعاملين وذلك بقاعة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالمبنى الإدارى للجامعة، وذلك برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية .

وقال السيد حمدى رشوان أمين عام الجامعة المساعد للشئون الإدارية ان المحاضرة شاركت فيها مديرة العموم بالجامعة وأمناء الكليات والعاملين بالجهاز الإدارى بمختلف القطاعات بالجامعة .

وأضاف رشوان أن المحاضرة حاضر فيها الدكتور أحمد سيد السباعى استاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة أسيوط ،وتناولت المحاضرة التخطيط الاستراتيجي للجامعةوالقيادة الإدارية والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية وإدارة الجودة الشاملة .

وفى نهاية المحاضرة تم الرد على استفسارات المشاركين من كافة القطاعات بالجامعة.