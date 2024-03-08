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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

المواجهة النارية| القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع

كأس مصر
كأس مصر

باتت جماهير كرة القدم في مصر وحول العالم على أحر من الجمر، متلهفة لمشاهدة النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس مصر. تأتي هذه المباراة الحاسمة برهاناً على العرش الكروي في مصر، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الغالي وسط توقعات مشحونة وحماس لا مثيل له.
من جهة أخرى، تحمل هذه المباراة التوقعات الكثيرة للأداء الرائع واللقطات الفردية المميزة، فالأهلي يسعى لتعزيز سجله الممتاز في البطولات، بينما الزمالك يطمح للقفز بقوة وتحقيق الانتصار. 
 

الأهلى الزمالك كأس مصر تركي آل الشيخ القنوات المجانية MBC مصر وأون تايم سبورتس

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