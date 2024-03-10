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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

1200 جنيه زيادة لـ 22 مليون أسرة| 15% دعم إضافي لهذه الفئة من المصريين.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لعملية صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر مارس 2024. 

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 22 مليون مواطن، بما يمثل نحو 5.2 مليون أسرة من جميع أنحاء الجمهورية.

ويعد برنامج تكافل وكرامة مبادرة حكومية هامة تهدف لتوفير دعم مالي للأسر المحتاجة، بهدف مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق حياة كريمة. 

ومن المتوقع أن يعزز هذا الدعم النقدي الإستقرار المالي للأسر ويخفف العبء عن كاهلهم، مما يسهم في تحسين جودة حياة تلك الأسر وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

الحكومة زيادة الدعم تخفيف الاعباء وزارة التضامن الاجتماعي الرئيس عبدالفتاح السيسي تكافل وكرامة

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