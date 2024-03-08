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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد العراقية تحذر من طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

أعلنت هيئة الأرصاد العراقية، اليوم الجمعة، عن توقعها بتساقط للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "طقس البلاد ليوم غد  السبت سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة سترتفع بعض درجات في المنطقة الوسطى، وسيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة، وتكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة ستنخفض بعض درجات، ويكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".


وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية، وستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى".


وتابع أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".


ولفت إلى أن "طقس يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

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