عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية

صدى البلد

ذكرت مواقع الويب الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والخدمة السرية عبارة، تعطلت بالتزامن مع خطاب الرئيس جو بايدن عن حالة الاتحاد خلال جلسة مشتركة للكونجرس في مبنى الكبيتول.

ولم يتم تقديم سبب محدد لانقطاع الخدمة، لكن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي قالوا إنه لا يبدو أنه ضار.

وبحسب موقع Search.gov، وهو محرك بحث تابع للحكومة الفيدرالية، فقد تمت جدولة الصيانة المخطط لها بين الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 مساء.

كما شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تروس سوشيال" التابعة للرئيس السابق لدونالد ترامب انقطاعات في الخدمة خلال خطاب بايدن.

ووفقا لمخطط أعده Down Detector، بدأ مؤيدو MAGA (أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يعانون من انقطاع في حوالي الساعة 9 مساء.

إدارة الطوارئ الجمارك الأمريكية الرئيس جو بايدن التواصل الاجتماعي الأمن الداخلي انقطاع الخدمة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

موضوعات متعلقة

الأرصاد العراقية تحذر من طقس الفترة المقبلة

مصرع مدنيين اثنين بغارة جوية تركية في محافظة دهوك شمالي العراق

لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

السفارة الأمريكية بموسكو تحذر مواطنيها من "هجمات متطرفة" في العاصمة الروسية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 4 ضربات في مناطق الحوثيين باليمن

إطلاق 8 صواريخ من جنوبي لبنان باتجاه منطقة "إصبع الجليل"

لهذا السبب.. صندوق النقد: الاتفاق الأخير مع مصر إطار جديد للبنية التحتية

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. البنتاجون ينتقد الهجوم الأوكراني المضاد الأخير

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لمدارس المتفوقين والمكفوفين

رسالة مهمة للجماهير.. الزمالك يرصد مكافآت إضافية للفوز على الأهلي

سم دليفري.. تفاصيل صادمة في انتقام شاب من أسرة طليقته بـ"كنافة مسممة"

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للمرأة.. أبرز الأمراض التي تهدد حياتها

من يحسم كلاسيكو الكأس رقم 20.. التشكيل المتوقع للأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ