بالتزامن مع خطاب بايدن.. تعطل العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية الأمريكية

ذكرت مواقع الويب الخاصة بالوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية والخدمة السرية عبارة، تعطلت بالتزامن مع خطاب الرئيس جو بايدن عن حالة الاتحاد خلال جلسة مشتركة للكونجرس في مبنى الكبيتول.

ولم يتم تقديم سبب محدد لانقطاع الخدمة، لكن مسؤولي وزارة الأمن الداخلي قالوا إنه لا يبدو أنه ضار.

وبحسب موقع Search.gov، وهو محرك بحث تابع للحكومة الفيدرالية، فقد تمت جدولة الصيانة المخطط لها بين الساعة 3 مساء وحتى الساعة 6 مساء.

كما شهدت منصة التواصل الاجتماعي "تروس سوشيال" التابعة للرئيس السابق لدونالد ترامب انقطاعات في الخدمة خلال خطاب بايدن.

ووفقا لمخطط أعده Down Detector، بدأ مؤيدو MAGA (أجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) يعانون من انقطاع في حوالي الساعة 9 مساء.