بعد واقعة السكر.. أول تعليق من سامي مغاوري على أزمة نجله وزوجته السابقة

علق الفنان سامي مغاوري على واقعة الاعتداء على نجله كريم مغاوري ووالدته داخل إحدى المولات الشهيرة والمعروفة بواقعة السكر أن السيدة التى تعرضت لهذه الواقعة زوجته الأولى وليست الحالية.



وكتب مغاوري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توضيح..لم أذهب في يوم من الأيام لشراء أي مواد تموينية من سوبر ماركت هايبر أنا وزوجتي.



وأضاف: ولكن منذ يومين حدثت مشاجرة بين ابني ووالدته زوجتي السابقة مع عدد من موظفي وامن المكان، ولاعلاقة لزوجتي بهذا الموضوع وهذا للعلم والتوضيح كما أكد ابني ذلك.

تفاصيل الأزمة

وكان الفنان كريم سامي مغاوري قد تعرض هو ووالدته للاعتداء من قبل العاملين فى أحد المتاجر الخاصة، نتيجة تصويرهم فيديو يكشف فيه إخفاء الماركت للسكر عن المواطنين، مما أدى إلى حدوث أزمة.

وبمجرد أن رأى العاملين الفيديو، قام بالاعتداء على كريم ووالدته بطريقة مروعة، مما جعلته يستغيث عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقام بنشر هذه الفيديوهات على صفحته، بالإضافة إلى قيامه بعمل محضر ضد إدارة هذا المول التجاري بسبب تعرض والدته إلى نزيف فى الفم.





