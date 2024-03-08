إزالة 87 تعديا على أملاك الدولة في كفر سعد بدمياط



تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مرحلتها الثانية مطلع الأسبوع الماضى وتستمر حتى منتصف الشهر الجارى ،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة ٨٧حالات تعدٍ تابعة لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى، بمركز كفر سعد على مساحة ١٠٠٦متر مربع..

وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدة أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والامنية لتحقيق المستهدف من الموجة ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى..

هذا ويشار إلى وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الثانية حتى اليوم١٦٠ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمناطق مختلفة ، بمساحة اجمالية ١٣٦٧٦.٧٥متر مربع ..