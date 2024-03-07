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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 35 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 سفن بينما غادرته 13 سفينة فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة والتي تم التداول عليها بالميناء 35 سفينة.


وأوضحت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم الخميس أنه تم مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3762 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وإمبابة وقطارين آخرين قادمين من الإسكندرية فرغا 50 حاوية ، حيث بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5079 شاحنة.


وأفادت الهيئة بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 48114 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83821 طنًا..مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 6232 طنا فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45148 طنا.

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