أحمد حسن: محمد عواد قريب من التواجد أساسيا في تشكيل الزمالك

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تواجد اللاعب محمد عواد في تشكيل الزمالك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

وكتب أحمد حسن:"محمد عواد يقترب من التواجد في التشكيل الأساسي للزمالك في القمة".



يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنظيره نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، على ستاد الأول بارك فيالرياض، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي 2023.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر

تنقل مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر، على قناتي إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس الرياضية، ويتوليمسؤولية التعليق على المباراة مدحت شلبي على كلا القناتين.



