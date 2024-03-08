عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موازنة البرلمان: تصنيف موديز الأخير يزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، بتغيير وكالة موديز لنظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية، مؤكدا أن هذا التغيير جاء نتيجة للخطوات الاقتصادية الداعمة التي اتخذتها الحكومة .
وأكد “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن القرار  خطوة إيجابية تعكس إستمرار جهود الحكومة  فى تنفيذ برنامجها الشامل للاصلاح الاقتصادي، وهو ما سيساهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصرى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.  

 

لايفوتك ||

 

txt

موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وبايدن يوجه الجيش الأمريكي بإنشاء ميناء مساعدات في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

txt

وكالة موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية


وأشار عضو البرلمان إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في مصاف الدول الأكثر نموا عالميا في الوقت الحالي رغم الأزمات الاقتصادية التى أثرت في جميع دول العالم .

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت، أمس الخميس 7 مارس 2024 عن تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف ديون الحكومة المصرية إلى "إيجابية" من "سلبية".

 

وقالت "موديز" إن المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير نظرتها المستقبلية إلى سلبية في يناير الماضي "انخفضت بشكل كبير"، إذ تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر "الكبيرة جداً" المقدمة من الإمارات على "تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي التي قدرتها وكالة موديز حتى السنة المالية 2026 التي تنتهي في يونيو 2026"، وفق التقرير.

ياسر عمر مجلس النواب وكالة موديز الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

ترشيحاتنا

حكم أداء سنة الجمعة القبلية.. ماذا قال الفقهاء ؟

إيهاب الكومي يكشف حقيقة الأزمة بين حسام حسن ومحمد صلاح

بث مباشر ..الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

موازنة البرلمان: تصنيف موديز الأخير يزيد الثقة في قدرات الاقتصاد المصري

الأقمار الصناعية تكشف السبب الحقيقي لقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي فاروق تتألق بإطلالة غير متوقعة في الرياض.. شاهد

فستان جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

القوات المسلحة تنظم معرضاً فنياً ومهرجانا ًرياضياً للمحاربين القدماء وأسر الشهداء

ختام التدريب المصرى الباكستاني.. بيان عملى لإقتحام قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية

فيديو

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ