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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم زملكاوي سابق يطالب إمام عاشور بهذا الأمر في لقاء القمة

صدى البلد

قال أحمد عيد عبدالملك، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن حالة لاعبي الأهلي والزمالك في يوم المباراة، وتنفيذ تعليمات المدربين، وحالة الفريق الجماعية و أداء اللاعبين كأفراد، والالتحامات والتمريرات، ستكون حاسمة في حسم لقاء نهائي كأس مصر.

وأوضح عبدالملك في تصريحاته عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يُبث على قناة ETC، أن العمل الفني والتكتيك يُعتبران الأساس في تغيير شكل أي فريق، مشيدا بأداء الزمالك في المباريات الأخيرة تحت قيادة جوميز، بسبب ضغطهم المنظم والتكتيك الجيد.

وأضاف: "جوميز مدرب واعد واستطاع فرض طابعه على الفريق بشكل إيجابي، وأثنى على تصريحاته الإيجابية التي تشجع اللاعبين وتمنحهم الثقة قبل المباريات الهامة".

وأشار إلى أهمية خبرة لاعبي الفريقين مثل عبد الله السعيد وإمام عاشور في مثل هذه المباريات، مُعتبرًا أن أداءهم سيكون له دور كبير في مجريات اللقاء.

وفيما يتعلق بالمدربين، أثنى عبدالملك اعتبر أن كل منهما يمتاز بصفاته الفنية والإدارية التي أثرت إيجابًا على الفرق التي يشرفون عليها.

وختم عبدالملك قائلا:" أتمني ألا يحتفل إمام عاشور أمام جماهير الزمالك".

برنامج بوكس تو بوكس الزمالك أحمد عيد عبدالملك الأهلي والزمالك جماهير الزمالك

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